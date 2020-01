Juventus Primavera, Zauli: «Non era facile vincere. Il segreto è la quotidianità» – VIDEO (Di sabato 11 gennaio 2020) Lamberto Zauli, tecnico della Primavera della Juve, ha commentato con soddisfazione la vittoria ottenuta contro il Napoli (-Dal nostro inviato a Napoli) La Juve Primavera ha superato il Napoli con un gol di Ranocchia, iniziando benissimo il 2020. Questo il commento del tecnico bianconero Zauli. VITTORIA – «I nostri obiettivi sono chiari. Vogliamo cercare di far crescere i ragazzi e poi, in questo campionato, i ragazzi sono grandi da pensare che i risultati siano importanti. La squadra è cresciuta molto, è un momento positivo, ci tenevamo a riprendere subito. Contro il Napoli non era facile, siamo contentissimi della partita. Il rammarico è non averla chiusa nel primo tempo perché andava chiusa per volume di gioco creato. Siamo stati bravi anche a soffrire su qualche palla sporca. Il mio compito è quello di far crescere i tanti ragazzi: vogliamo farli crescere ... Leggi la notizia su calcionews24

JuventusTV : 1?4?° giornata campionato #Primavera ?? Domani in diretta dalle ore 12.55 ?? Napoli ?? Juventus #Under19 Qui ??… - JuventusFCYouth : #Under19, il 2020 comincia con una vittoria ?? Il match report del successo in casa del Napoli ???… - acffiorentina : ESCLUSIVA | ?? @federicochiesa racconta ?? Da bambino con il padre ?? I gol di Enrico Chiesa ?? Il gol in Primavera c… -