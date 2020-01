Juventus, Boniek non ci sta: “stella revocata allo Stadium? Ha fatto tutto Agnelli…” (Di sabato 11 gennaio 2020) Domani si gioca un classico del classico italiano. Zbigniew Boniek, ex calciatore e presidente della Federazione polacca, vivrà in modo particolare il match Juventus-Roma. Il doppio ex si è concesso ad una interessante intervista ai microfoni di TMW Radio in cui ha affrontato diversi argomenti e lanciato anche qualche frecciatina. Ecco di seguito le Vuole chiarire la storia legata alla stella allo Juventus Stadium (prima assegnata e poi revocata, ndr)? “Dovresti chiedere ad Andrea Agnelli, ha fatto tutto lui. Io non ho fatto nulla… mi è arrivato una maglia e una lettera a casa in cui si diceva questa cosa, tutto molto bello. Poi un mese dopo mi hanno chiamato spiegandomi che qualche tifoso non era contento, io ho detto che mi potevano togliere senza problemi. Vogliono fare la storia ma dovrebbero ricordarsi che nei cinque gol fatti nelle finali europee che hanno ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

