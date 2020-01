Johnny Depp, chi è l’ex moglie Amber Heard: età, lavoro, curiosità (Di sabato 11 gennaio 2020) Amber Heard è un’attrice e modella americana, nota anche per essere stata la moglie di Johnny Depp. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei. Attrice di successo, ex modella, attivista LGBT, fervente sostenitrice del Movimento Me Too, e naturalmente ex moglie di Johnny Depp: Amber Heard è questo e molto altro. Conosciamola … L'articolo Johnny Depp, chi è l’ex moglie Amber Heard: età, lavoro, curiosità è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

Linatalyn : RT @tweetdiDio: Paolo Ruffini interpreterà Johnny Depp in Un pirata livornese. Prossimamente. Forse. Se Io vorrò. - LandiDario : Johnny Depp all'aeroporto di Pisa - sartsystem : Johnny Depp era a Pisa voglio morì -