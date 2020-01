Joaquin Phoenix è stato arrestato a Washington (Di sabato 11 gennaio 2020) Joaquin Phoenix, l'arresto a WashingtonJoaquin Phoenix, l'arresto a WashingtonJoaquin Phoenix, l'arresto a WashingtonJoaquin Phoenix, l'arresto a WashingtonJoaquin Phoenix, l'arresto a WashingtonJoaquin Phoenix, l'arresto a WashingtonJoaquin Phoenix, l'arresto a WashingtonJoaquin Phoenix è stato arrestato. L’attore di Joker, che si è appena portato a casa un Golden Globe e che adesso punta ai prossimi Oscar, è stato fermato a Washington durante le marce di protesta per il clima e l’ambiente che ogni settimana si tengono davanti a a Capitol Hill. Prima paladina Jane Fonda, che a 80 anni è stata arrestata svariate volte nel corso degli ultimi mesi. Stavolta al fianco della star, oltre a Fonda e al suo ormai iconico cappotto rosso, c’erano anche: Maggie Gyllenhaal, Susan Sarandon e Martin Sheen. Una bellissima squadra di famosi a sostegno dell’ambiente, pronta a ... Leggi la notizia su vanityfair

repubblica : Clima: arrestato Joaquin Phoenix durante una manifestazione a Washington [aggiornamento delle 10:17] - Corriere : Joaquin Phoenix e Martin Sheen arrestati a un picchetto sul clima - WarnerBrosIta : Congratulazioni a Joaquin Phoenix per aver vinto il Golden Globe come miglior attore protagonista in un film dramma… -