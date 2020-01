Joaquin Phoenix arrestato a Washington durante una manifestazione per il clima | VIDEO (Di sabato 11 gennaio 2020) Joaquin Phoenix è stato arrestato a Washington durante una manifestazione a favore del clima. Il celebre vincitore del Golden Globe per il suo ruolo nei panni di Joker stava invitando le persone a «scegliere cosa consumare» per cominciare a fare la differenza rispetto al cambiamento climatico. Tra i dimostranti c’erano anche Jane Fonda, arrestata già diverse volte, Susan Sarandon e Martin Sheen. Anche quest’ultimo è stato portato via insieme a Phoenix. LEGGI ANCHE >>> La notizia sbagliata dei 183 arresti per incendi dolosi in Australia cavalcata dai negazionisti dei cambiamenti climatici Joaquin Phoenix e Martin Sheen arrestati durante Fire Drill Fridays Fire Drill Fridays, la protesta cominciata da Jane Fonda che va avanti da 14 settimane ogni venerdì, ha portato all’arresto di Joaquin Phoenix e Martin Sheen. Il celebre attore di Joker e l’attore e ... Leggi la notizia su giornalettismo

repubblica : Clima: arrestato Joaquin Phoenix durante una manifestazione a Washington [aggiornamento delle 10:17] - Corriere : Joaquin Phoenix e Martin Sheen arrestati a un picchetto sul clima - rtl1025 : L'attore stava partecipando all'ultima manifestazione sul #clima di #Washington ?? -