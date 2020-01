Jasmine Carrisi senza freni: il bacio saffico con l’amica infiamma (FOTO) (Di sabato 11 gennaio 2020) Jasmine Carrisi ormai è diventata una reginetta della cronaca rosa e non perde occasione per stupire i propri fan. La figlia di Al Bano questa volta si è superata con uno scatto che ha infiammato il web. La diciassettenne sembra divertirsi nel far parlare di sé, e in queste ore si è immortalata nelle vesti di un diavoletto rosso, con tanto bacio saffico all’amica. Vediamo nei dettagli cosa ha combinato. Jasmine Carrisi infiamma il web con un bacio saffico Jasmine Carrisi come tutti i ragazzi della sua età è molto attiva sui social. Proprio sul suo profilo Instragram, la figlia di Loredana Lecciso ha postato una FOTO molto particolare che nel giro di poche ore ha infiammato il web. Nel dettaglio la diciassettenne, all’interno di un locale si è immortalata nelle vesti da diavoletto. (Continua dopo la FOTO) Jasmine Carrisi A rendere l’immagine ancora più bollente, un ... Leggi la notizia su kontrokultura

