Italia viva, viva Graziella: la Pagano è l’unica che può guidare il partito (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Italia viva, il movimento politico di Matteo Renzi, a Napoli era partito con il piede giusto: niente capibastone, niente ras delle tessere, tanta partecipazione spontanea alle prime manifestazioni. Poi, qualche intoppo: l’adesione di Carmine Sgambati, consigliere comunale di Napoli, fedelissimo del sindaco Luigi De Magistris, ha fatto fuggire via tanti militanti della prima ora. Non solo: le temerarie dichiarazioni di Gennaro Migliore, deputato di seconda fila alla perenne ricerca di un po’ di visibilità sui media, e di Ettore Rosato, coordinatore nazionale che nulla sa di Napoli e della Campania, hanno fatto capire che Italia viva si colloca contro il governatore uscente, Vincenzo De Luca; al tempo stesso, come ha detto lo stesso Rosato “alle regionali si presenterà con una propria lista”. E con chi ... Leggi la notizia su anteprima24

