Italia Oggi: la Figc elimina il pareggio di bilancio dai requisiti per l’ammissione al campionato (Di sabato 11 gennaio 2020) Per l’ammissione al campionato di Serie A, a partire dalla prossima stagione, non sarà più necessario il pareggio di bilancio. Lo scrive Italia Oggi, che spiega che la novità è stata introdotta dalla Figc con il comunicato ufficiale n. 134/A del 16 dicembre 2019. L’Italia, in questo modo, prende una strada diversa rispetto al resto d’Europa, che invece va avanti seguendo il lavoro iniziato con l’introduzione del Fair Play Finanziario. Scrive il quotidiano economico: “scelta condivisibile o meno quella della federazione, ad Oggi risulta prematuro esprimere un giudizio sull’efficacia della modifica operata. Sicuramente si tratta di un’inversione di tendenza, considerando anche il lavoro portato avanti oltre i confini nazionali dalla Uefa, a partire dall’introduzione del Fair play finanziario”. Un sistema, continua, che si è reso necessario “per ... Leggi la notizia su ilnapolista

