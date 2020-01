Irina Aleksandrova: chi è la giornalista della Tass amica di Savoini ascoltata per il Metropol (Di sabato 11 gennaio 2020) Irina Afonichkina, conosciuta come Irina Aleksandrova, 40 anni, è la cittadina russa ascoltata dai pubblici ministeri di Milano che indagano sul caso dell’Hotel Metropol e dei rubli alla Lega. Lei è l’autrice dell’intervista a Salvini sulla Tass per la quale ringraziò proprio Gianluca Savoini il 16 luglio 2018 durante un viaggio a Mosca del leader della Lega. Irina Aleksandrova: chi è la giornalista della Tass amica di Savoini ascoltata per il Metropol Irina Aleksandrova lavora per l’agenzia di stampa russa Tass. Al centro del verbale, che è stato secretato, ci sarebbe la volontà di capire gli incontri dell’ex vicepremier durante i suoi viaggi in Russia. Questo sarebbe l’ambito dell’interrogatorio, oltre ai contatti che la donna avrebbe potuto intrattenere con i tre indagati per corruzione internazionale, ovvero Gianluca Savoini, ex sherpa di Salvini per gli affari ... Leggi la notizia su nextquotidiano

