Iran, Khamenei sull’aereo abbattuto: “Evitare simili incidenti in futuro” (Di sabato 11 gennaio 2020) La Guida suprema dell’Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei, ha ‘‘chiesto alle autorità responsabili di prendere le misure necessarie per evitare che simili incidenti si ripetano in futuro”. E’ quanto si legge in una nota diffusa a proposito dell’abbattimento del Boeing 737 ucraino da parte dei militari Iraniani. ”Prima di tutto devo esprimere la mia vicinanza e le mie condoglianze di cuore alle famiglie delle vittime di questo disastro e chiedere a Dio che dia loro sollievo spirituale”, ha aggiunto.L'articolo Iran, Khamenei sull’aereo abbattuto: “Evitare simili incidenti in futuro” Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

fattoquotidiano : Iran, milioni di persone in strada a Teheran per i funerali di Soleimani. La figlia: “Giorni bui per Usa”. Khamenei… - paoloigna1 : Tentare di salvare (male)la faccia davanti ad un errore/orrore che ha tranciato il destino di tante, troppe vite - tfabiani2 : RT @HuffPostItalia: Iran, l'ordine di dire la verità partito da Khamenei -