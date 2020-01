Inzaghi: “Nel secondo tempo il Napoli ha fatto meglio di noi ma ci abbiamo creduto” (Di sabato 11 gennaio 2020) Nel post partita di Lazio-Napoli 1-0 ai microfoni di Sky è intervenuto Simone Inzaghi, tecnico biancoceleste. Che segnali arrivano da vittorie così? “I ragazzi sono stati bravi, sempre in partita. Nel primo tempo abbiamo fatto meglio, nel secondo ha fatto meglio il Napoli di noi. Non siamo riusciti a mantenere le distanze. Sapevamo che il Napoli è una grande squadra, ci abbiamo creduto e siamo stati in partita. Ora ci godiamo il successo e il record, ma dobbiamo continuare già da domani. Voglio grande attenzione ma ai ragazzi dirò che hanno fatto qualcosa di straordinario” Sulla squadra: “E’ una squadra che ci crede sempre, che sa che abbiamo giocatori che possono decidere la partita. Mi sta piacendo la consapevolezza e la lucidità dei ragazzi, in alcune partite può essere semplice, oggi li avevo messi in guardia che avremmo dovuto soffrire” A un certo ... Leggi la notizia su ilnapolista

SiamoPartenopei : Inzaghi: 'Napoli grande squadra, nel secondo tempo ha fatto meglio di noi. Ci godiamo il successo' - m_torneo : #LazioNapoli dai, non costa niente dirlo. Siamo stati impeccabili sempre. Perfetti in Supercoppa. Ma stasera ci ha… -