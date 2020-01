Inter Atalanta: le priorità tattiche di Gasperini (Di sabato 11 gennaio 2020) Il match tra l’Inter e l’Atalanta di Gasperini è tra i più importanti della stagione. Ci saranno tante chiavi tattiche L’Inter di Conte, tramite possesso palla basso, elaborato e paziente, cerca di verticalizzare per le punte dopo aver attirato la pressione avversaria fuori posizione. Un sistema tattico che si affida molto alla ricerca di Lautaro e Lukaku. Tuttavia, c’è un lavoro dietro cruciale per riuscire a servirli nel migliore dei modi. L’Atalanta di Gasperini dovrà fare molta attenzione a questo. Prima di tutto, il primo pressing dovrà evitare le situazioni di palla scoperta, rendendo difficile ai difensori dell’Inter tanto la risalita quanto la possibilità di verticalizzazioni per gli attaccanti. Inoltre, i centrali di difesa dell’Atalanta, solitamente bravissimi nell’anticipo, avranno il compito di seguire bene i movimenti a ... Leggi la notizia su calcionews24

Inter : Vigilia di Inter-Atalanta: in diretta da Appiano Gentile la conferenza di Antonio Conte - MatteoBarzaghi : SE il Barça esonera Valverde (per Xavi) la pista Vidal si raffredda pesantemente. E allora si intensificano i tenta… - SerieA : In comune hanno forza, tattica, tecnica. E un’anima nerazzurra.???? @Inter @Atalanta_BC #SerieATIM #WeAreCalcio -