Inter-Atalanta, Gasperini polemico: “Rigore su Toloi? Incomprensibile. Lo hanno visto tutti tranne il VAR” (Di domenica 12 gennaio 2020) “E’ stata una bella partita, abbiamo dominato il secondo tempo. Non era facie avendo preso gol subito. I tre difensori centrali sono stati poi bravissimi su Lukaku. Poi sono cresciuti Ilicic e il Papu nella ripresa e tutta la squadra ne ha beneficiato”. Così Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, commenta ai microfoni di DAZN il pareggio contro l’Inter a San Siro. “Zapata è un giocatore fondamentale per noi, ma veniva da tre mesi di stop e per essere la prima partita va bene così”, ha aggiunto. “Il rigore? In questi anni abbiamo sbagliato tanti rigori, ma questa volta è stato anche bravo Handanovic. Peccato perché alla fine la vittoria sarebbe stata meritata”, ha detto ancora Gasperini. “Il rigore su Toloi? Non ho capito perché non è stato dato il rigore su Toloi. Tutti i replay mostrano immagini gravi e ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

