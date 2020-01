Inter Atalanta, contatto Lautaro Toloi: Rocchi non dà rigore – FOTO (Di sabato 11 gennaio 2020) Presunto contatto da rigore fra Lautaro Martinez e Toloi nell’area di rigore dell’Inter: l’Atalanta protesta – FOTO Proteste da parte dell’Atalanta per la decisione dell’arbitro Rocchi di non consultare il VAR dopo il contatto fra Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, e Toloi. Dopo un colpo di testa bloccato da Handanovic, il difensore brasiliano ha tentato una ribattuta in rete. Le immagini “incastrano” l’argentino, colpevole di aver toccato fallosamente in caduta l’avversario. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Inter : Vigilia di Inter-Atalanta: in diretta da Appiano Gentile la conferenza di Antonio Conte - MatteoBarzaghi : SE il Barça esonera Valverde (per Xavi) la pista Vidal si raffredda pesantemente. E allora si intensificano i tenta… - SerieA : In comune hanno forza, tattica, tecnica. E un’anima nerazzurra.???? @Inter @Atalanta_BC #SerieATIM #WeAreCalcio -