Inter Atalanta 1-0 LIVE: miracolo di Handanovic su Toloi (Di sabato 11 gennaio 2020) Allo Stadio San Siro, la 19ª giornata di Serie A 2019/20 tra Inter e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Andrea Cerrato, inviato a Milano) – Allo Stadio San Siro di Milano, Inter e Atalanta si affrontano nel match valido per la 19ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Inter Atalanta 1-0 MOVIOLA 1′ Palo di Lukaku – Il belga colpisce il palo con un sinistro angolato da fuori area, ma era in posizione di fuorigioco 4′ Gol Lautaro Martinez – Splendida azione Sensi-Lukaku-Lautaro con quest’ultimo che trafigge Gollini dopo l’assist del belga 7′ Tiro Candreva – Ci prova Candreva da fuori area con un tiro centrale parato facilmente da Gollini 8′ Tiro di Pasalic – L’Atalanta recupera palla sulla trequarti, serve Pasalic che si porta ai 15 metri e fa ... Leggi la notizia su calcionews24

