Influenza da paura. Convulsioni per la febbre alta e vomito, e adesso arriva il picco. Ecco i sintomi (Di sabato 11 gennaio 2020) Allarme Influenza, la febre alta che porta alle Convulsioni! Sta mettendo in ginocchio moltissimi italiani l’Influenza da dicembre, ma il peggio non è ancora passato, a causa della febbre altissim, del vomito molte persone sono state ricoverate in ospedale tra cui anche molti bambini Ed è stato proprio un bambino la prima vittima di questa Influenza da paura. Aveva solo un anno il piccolo Giovanni di Portici che è morto alla tenera età di un anno al Santobono, dopo il rivocero repentino in ospedale a seguito della febbre molto alta. (Continua…) Il sindaco di Ercolano lascia un messaggo per i genitori del bambino scomparso tragicamente: “Ho appena finito di parlare con i familiari del piccolo Giovanni, il bimbo di Ercolano che purtroppo è volato in cielo a seguito di un malore improvviso. Non oso neanche immaginare il dolore dei suoi fratellini, dei genitori e di ... Leggi la notizia su howtodofor

