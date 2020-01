Inaugurato l’ascensore che collega via del Pomerio al megaparcheggio, Mastella: “Presto nuova illuminazione” – VIDEO (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Un’opera volta a favorire l’accessibilità e la fruibilità del centro storico e a garantire un ulteriore servizio ai cittadini. E’ stato ultimato e consegnato alla città, stamane, l’ascensore che collega via del Pomerio a piazzale Iannelli, sede degli uffici comunali e ingresso pedonale al megaparcheggio di via Vittime di Nassiriya. “E’ un apporto ulteriore alla città, ai disabili, alle persone più anziane e ai bambini”. Soddisfatto il sindaco Clemente Mastella per la realizzazione vettore meccanico, ha poi aggiunto: “L’obiettivo è riqualificare l’area, in collaborazione con l’Unisannio, aggiungendo un po’ di verde e creando un grande giardino per la città”. I lavori del progetto architettonico rientrano nell’ampio progetto “Intervento di Mobilità Sostenibile” che prevede anche l’inaugurazione dell’ascensore di Palazzo Mosti, in cantiere da ... Leggi la notizia su anteprima24

