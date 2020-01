Il trucco dei migranti: usano i rimpatri per farsi le vacanze (Di sabato 11 gennaio 2020) Sergio Rame L'ira dei poliziotti: "Non ci sono soldi". E i rimpatri devono pagarli loro: "Gli stranieri li sfruttano per passare le vacanze con la famiglia" È una situazione surreale quella denunciata oggi dal Giorno. A Livorno i poliziotti sono costretti a sborsare di tasca propria i soldi che servono per coprire le spese di missione per per rimpatriare gli immigrati irregolari. "Per la sicurezza dei cittadini livornesi o pagano i poliziotti o gli stranieri irregolari rintracciati restano liberi di circolare sul territorio", ha denunciato il segretario generale provinciale del Sindacato italiano unitario lavoratori polizia (Siulp), Angela Bona. Non si tratta di una tantum, ma di un problema che si ripete a cadenza regolare. E, anche se il ministero degli Interni "deve corrispondere agli agenti un anticipo", alla fine di ogni anno "non ci sono i soldi perché il bilancio ... Leggi la notizia su ilgiornale

MrGig8 : RT @MggggpPoggi: Svelato il trucco che permette alla #HolocaustIsraelLobby di far lievitare all'infinito il numero dei pretesi morti del co… - Addicted_ToZayn : RT @reasonhaz: Lo dico? Lo dico: Lou Teasdale PER QUANTO MI RIGUARDA di buono ha fatto solo una cosa ed è stata stare sempre accanto a Lot… - kyappy80 : Vedo squadre che non hanno dei fenomeni (salzburg,leipzig,atalanta,leicester,real sociedad) oppure con ragazzini e… -