Il Segreto le trame da lunedì 13 gennaio a venerdì 17 gennaio 2020: ecco cosa accadrà (Di sabato 11 gennaio 2020) Le nuove anticipazioni settimanali de “Il Segreto” sulle puntate che andranno in onda da lunedì 13 gennaio a venerdì 17 gennaio, alle ore 16.10 su Canale 5. Vi sveliamo in anteprima cosa accadrà: Le trame da lunedì 13 gennaio a venerdì 17 gennaio: Maria è stata ormai completamente plagiata da Fernando al punto da infuriarsi con il nonno perché sospettosa del Mesia. Carmelo torna a casa, sopravvissuto allo scontro a fuoco in cui Fraile ha perso la vita, ucciso da Fernando. Il Leal viene assistito da Severo ed Irene, le sue condizioni fisiche sembrano migliorare, anche se i suoi ricordi sono ancora offuscati. Maria si scontra con Raimundo e Francisca pur di difendere Fernando. Vuole al più presto ritornare a camminare e a prendersi cura di Esperanza e Beltran, ormai da tempo nel collegio. Infatti, chiede al Mesia di raddoppiare le sedute di ... Leggi la notizia su velvetgossip

