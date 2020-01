Il Segreto anticipazioni 12 gennaio 2020: Fernando è vicinissimo alla vendetta (Di sabato 11 gennaio 2020) Nella puntata de Il Segreto, in onda domenica 12 gennaio 2020 su Canale 5, Fernando sarà a un passo dal compiere la propria vendetta: anticipazioni. Il Segreto torna con la puntata di domenica 12 gennaio 2020 su Canale 5 e fin dalle anticipazioni Fernando sembra davvero vicino alla propria vendetta contro Severo e Carmelo. Il Mesia infatti è riuscito a convincere Severo e Carmelo che dietro la morte di Adela ci sia proprio il sindaco di Belmonte. I due tramano contro di lui ma non sanno di essere solo caduti con tutte le scarpe in una trappola di Fernando, che vuole vendicare la morte di Maria Elena. Per fortuna ad ascoltare in gran Segreto i loro piani c'è Matias, che corre subito a riferire quanto ... Leggi la notizia su movieplayer

