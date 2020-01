Il prossimo bombardiere nucleare russo senza equipaggio (Di domenica 12 gennaio 2020) Nel prossimo futuro l’intelligenza artificiale potrebbe non solo controllare e analizzare una quantità elevatissima di dati, perché la Russia sarebbe intenzionata a far si che possa controllare in maniera autonoma (o quasi) i prossimi bombardieri strategici di sesta generazione. A dichiararlo è stato il generale Sergey Kobylash, comandante della flotta di bombardieri a lungo raggio dell’aeronautica russa, che parlando recentemente all’agenzia Tass ha annunciato l’intenzione di mettere in servizio un bombardiere strategico senza pilota entro il 2040. La necessità di svecchiare la flotta L’aereo servirebbe per affiancare e per modernizzare gli attuali Tupolev Tu-160 Blackjack, Tu-95MS Bear e Tu-22M3 Backfire in uso all’aeronautica russa, i quali soffrono di alcune obsolescenze dovute soprattutto al mancato rinnovamento delle tecnologie di bordo e sono considerati inferiori a quelli ... Leggi la notizia su it.insideover

