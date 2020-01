Il papà di Laurent: «Qualcuno ha plagiato mio figlio. Chi lo ha portato in aeroporto?» (Di sabato 11 gennaio 2020) La vicenda di Laurent, il ragazzino di 14 anni trovato morto nel carrello di un aereo atterrato a Parigi e partito dalla Costa D’Avorio, è stata commentata dal padre del ragazzino. Ani Guibahi Laurent Barthélémy, questo il nome completo come reso noto dal ministro dei Trasporti Francese, frequentava una quarta classe a Yopougon e quel giorno – come riferisce il padre – era andato a scuola come tutte le altre volte. Il gesto incomprensibile non trova spiegazione nella mente del genitore del ragazzino migrante morto: «mio figlio è stato fuorviato da Qualcuno». LEGGI ANCHE >>> Il vergognoso commento alla notizia del bimbo morto nel carrello di un aereo: «Ha pensato di farsi rimborsare il biglietto?» Ragazzino migrante morto: il padre convinto che sia stato manipolato «È un gesto inspiegabile, mio figlio è stato fuorviato da Qualcuno»: queste le parole di Marius ... Leggi la notizia su giornalettismo

