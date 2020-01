Il Napoli rovinato dall’ideologia, perde una partita che avrebbe meritato di vincere (Di sabato 11 gennaio 2020) Finisce con “I giardini di marzo” di Lucio Battisti e il popolo della Lazio che festeggia una vittoria insperata. Acciuffata a sette minuti dalla fine, dopo aver sofferto e temuto di perdere contro il Napoli che sembrava la squadra terza in classifica. E invece la Lazio vince la decima partita di fila. Succede l’impensabile. Il Napoli riesce a perdere una partita che stava dominando. E la perde proprio per la filosofia di gioco cara a Gattuso. Vuole il portiere che giochi con i piedi. E il povero Ospina è protagonista della rete di Immobile, proprio mentre gli azzurri sembrano sul punto di andare in vantaggio dopo aver colpito un palo e costretto Berisha a un ottimo intervento su rasoterra di Insigne che pare destinata in rete. Che cosa succede? Che su un innocuo retropassaggio di Hysaj, Ospina si attarda più del lecito per il rinvio. Immobile lo aggredito, gli ruba la palla e ... Leggi la notizia su ilnapolista

