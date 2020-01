Il Jobs Act ha fatto bene a tutti. Ora si introduca anche nel pubblico impiego (Di sabato 11 gennaio 2020) Secondo il Ministro Roberto Speranza, è necessario rivedere il Jobs Act per “correggere radicalmente gli errori commessi sul mercato del lavoro”. Il Jobs Act fu introdotto in Italia con grave ritardo rispetto a misure analoghe promosse nel resto del mondo: la flessibilizzazione del mercato del lavoro aveva l’obiettivo di ridurre la disoccupazione e stimolare le imprese ad assumere. Il risultato, ad oggi, è positivo. I licenziamenti sono diminuiti di circa il 25 per cento (INPS, rielaborazione Pagella Politica) e la disoccupazione è scesa del 4 per cento (Eurostat). E quindi, no, oggi il Paese non può permettersi di tornare indietro e abolire il Jobs Act, ma, se mai, di ampliarne la portata. Un solo settore è stato infatti escluso da questa misura, un settore che conta il 14 per cento di tutti gli occupati in Italia: quello dei dipendenti pubblici. Introdurre il Jobs Act nella Pubblica ... Leggi la notizia su tpi

