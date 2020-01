Il giallo dei due diplomatici Onu arrestati a Genova per riciclaggio di moto rubate (Di sabato 11 gennaio 2020) Piccolo giallo internazionale al porto di Genova, dove due sauditi che lavorano per l'ambasciata saudita in Svizzera sono stati arrestati per riciclaggio mentre caricavano su un furgone tre motorini rubati. La vicenda sarebbe seguita dai vertici della diplomazia, in forte imbarazzo per la vicenda. Il gip ha disposto la scarcerazione perché, tra l'altro, il loro stipendio alto non giustifica un reato così "poco remunerativo". Leggi la notizia su fanpage

