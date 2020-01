Il gatto da Guinness: è lungo 1 metro e 20 per 14 Kg (Video) (Di sabato 11 gennaio 2020) Il Video alla fine dell’articolo. Pesa quattordici chili ed è lungo circa 120 centimetri, queste le misure da record di Omar, grosso Maine Coon che vive in Australia. In questi giorni il gatto Omar è diventato molto popolare grazie alle sue misure extralarge, tanto che la sua padrona, Stephy Hirst, è stata contattata dal Guinness World Record per verificare se sia lui il gatto più grande del mondo, tanto da spodestare Ludo, precedente “recordcat”. (Continua…) Omar ha tre anni e, nonostante la sua grossa mole, è un gatto molto agile. Per mantenere la sua figura imponente, la dieta giornaliera di Omar consiste in due cucchiai di crocchette la mattina e carne cruda di canguro a cena. Passa le giornate in giardino, senza mai andare oltre la recinzione. Non disdegna mai un po’ di coccole e un giretto per le stanze di casa, giusto per controllare. Stephy, la padrona ... Leggi la notizia su howtodofor

