Il film sulla Lacedonia degli anni ’50 fa incetta di premi internazionali (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 5 minutiLacedonia (Av) – Due premi internazionali sono stati assegnati a cavallo tra il 2019 e il 2020 al film documentario “5×7 – il paese in una scatola” del regista romano Michele Citoni. Il primo è un premio alla regia per la sezione documentari assegnato dalla giuria del Chhatrapati Shivaji International film Festival, che si è tenuto negli ultimi giorni del 2019 presso il National film Archive of India nell’importante città indiana di Pune, nello stato federato del Maharashtra, poco distante dal memorial del Mahatma Gandhi. L’altro premio – la cui assegnazione è stata resa nota nelle ultime ore – è stato attribuito in Italia, a Caserta, sede della nona edizione del festival Intima Lente/Intimate Lens, manifestazione di punta nel campo del cinema documentario ... Leggi la notizia su anteprima24

RaiTre : 'Non è un film sulla vendetta, bensì un’accorata riflessione sulle desolazioni, sui derelitti, senza giudizi politi… - angian_human : RT @Labbufala: Nel suo nuovo film sulla strage di Erba, Pierfrancesco #Favino interpreterà Rosa e Olindo. #Hammamet #Craxi - ITrePortali : RT @MonicaMomart: Un racconto speciale sulla #streetart in #Italia #congliocchialmuro un film prodotto da un lucano @antoniolibutti #oggi e… -