Il dramma sfiorato di Katia Ricciarelli: “Ho provato a togliermi la vita” (Di sabato 11 gennaio 2020) A Verissimo Katia Ricciarelli racconta una drammatica vicenda che la coinvolse da giovane, quando era in procinto di diventare suora. La celebre cantante lirica, nel salotto di Silvia Toffanin, ripercorre i drammatici momenti nei quali tentò il suicidio in seguito alla conoscenza di un benedettino. “Volevo diventare suora“ A Verissimo va in scena un’intensa intervista alla celebre cantante lirica Katia Ricciarelli. Fra gli argomenti trattati dalla padrona di casa Silvia Toffanin rientra anche un periodo buio della vita dell’artista. La Ricciarelli, da giovanissima, tentò infatti il suicidio. Il drammatico gesto è stata l’immediata conseguenza di una scelta che avrebbe rischiato di cambiare drasticamente il corso della sua vita. La cantante, infatti, all’età di 18 anni decise di diventare suora: una scelta dettata da molteplici motivi. Katia Ricciarelli racconta: “Io e mia mamma non ... Leggi la notizia su thesocialpost

cronacacaserta : Gli crolla cancello addosso. Grave vigilantes. Dramma sfiorato - BasketUniverso : Dramma sfiorato a Mantova, malore per il vice presidente di Ferrara -