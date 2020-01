Il dramma del ragazzino morto nel carrello dell’aereo per raggiungere l’Europa, aveva 14 anni (Di sabato 11 gennaio 2020) Si chiamava Ani Guibahi Laurent Barthélémy e il prossimo il 5 febbraio avrebbe compiuto quindici anni il ragazzino ivoriano trovato morto mercoledì all’interno del carrello di atterraggio di un aereo Air France proveniente dalla Costa D’Avorio. L’identità del ragazzino è stata accerta grazie ai video delle telecamere di sorveglianza. Ha un nome e una età la piccola vittima della terribile tragedia del volo air France AF703: è stato identificato infatti il ragazzino trovato morto all’interno del carrello di atterraggio di un aereo Air France proveniente dalla Costa D’Avorio. Dopo due giorni di indagini, il ministero dei trasporti ivoriano ha rivelato oggi che il giovane è un 14enne ivoriano studente di scuola superiore. Si tratta di Ani Guibahi Laurent Barthélémy che il prossimo il 5 febbraio avrebbe compiuto quindici anni. Nato a Yopougon dove viveva con i suoi genitori ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

