Il dolore straziante di Rosa vedova del marito e il coraggio di reagire (Di sabato 11 gennaio 2020) C’è posta per te ricomincia col botto e Queen Mary, questa volta, non ha badato a spese. Primissimo ospite della serata è Johnny Depp, invitato come regalo per i figli di Rosa, Rosalba ed Emanuele, una donna che ha perso il marito in un tragico incidente sul lavoro. Il dolore straziante di Rosa Rosa è una moglie e una mamma che un anno fa, il 15 gennaio 2019, ha perso il marito. L’uomo era rimasto vittima di un tragico incidente sul lavoro; è morto cadendo da una scala mentre si trovava su un traliccio di alta tensione. Quel giorno Rosa ha ricevuto una telefonata dall’ospedale, dall’altra parte una voce che le diceva di correre, ma lei è rimasta paralizzata. Bloccata dal dolore lancinante di una perdita che le ha portato via tutto. Rosa infatti si è definita “Arrabbiata con la vita e con chi la dirige”. Da quel giorno Rosa è cambiata, accecata dal dolore si è trincerata nel ... Leggi la notizia su thesocialpost

