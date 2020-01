Il cantante mascherato, voci troppo riconoscibili: il pubblico ha già scoperto chi sono i 7 BIG rimasti in gara (Di sabato 11 gennaio 2020) E’ davvero così difficile riconoscere l’identità degli otto big in gara a Il cantante mascherato? Sembrerebbe di no, considerato che ad esempio, nel corso della prima puntata inonda ieri, 10 gennaio 2020, tutti avevano capito che sotto il costume di unicorno, si nascondesse Orietta Berti. A dire il vero lo si era capito anche prima che il programma andasse in onda ( non a caso nella scheda di unicorno, scritta anche da noi di Ultime Notizie Flash, il nome della Berti era stato fatto). La forza di questo programma dovrebbe stare appunto nel mistero e invece nella prima puntata è sembrato che tutto fosse fin troppo semplice. Sorge quindi spontanea una domanda: come è possibile che in Tale e quale show i concorrenti in gara miracolosamente riescano a imitare le voci dei cantanti scelti, e per Il cantante mascherato invece i VIP abbiano già mostrato alcune tipicità delle voci, ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

