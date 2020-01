Il Cantante Mascherato, tutti pazzi per il Coniglio. Chi si nasconde? Dopo gli indizi salta fuori un nome (Di sabato 11 gennaio 2020) Venerdì 10 gennaio è andata in onda la prima puntata del Cantante Mascherato, lo show-rivelazione condotto da Milly Carlucci. I protagonisti sono gli otto concorrenti che si esibiscono sul palco mascherati, quindi irriconoscibili. In giuria ci sono Ilenia Pastorelli, Patty Pravo, l’esperto di stile Guillermo Mariotto (già giudice di Ballando con le stelle) e il talent scout Francesco Facchinetti. Presente anche il conduttore dell’Eredità Flavio Insinna. I giurati, insieme al pubblico a casa tramite il televoto e il voto sui social, dovranno valutare le esibizioni dei concorrenti in gara. Ai giurati, inoltre, il difficilissimo compito di dover capire, per primi, chi si nasconde sotto le maschere in gara, provando a riconoscere la voce del personaggio famoso durante ogni esibizione. La padrona di casa è Milly Carlucci, conduttrice di punta Rai che tra poco torna con il suo Ballando ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

