Il Cantante Mascherato, Patty Pravo asfalta Francesco Facchinetti. La frecciatina scatena tutti: “Beccato” (Di sabato 11 gennaio 2020) Venerdì 10 gennaio è arrivata la prima grande sfida Rai-Mediaset. Si sono sfidati per la prima volta in assoluto due programmi di punta che hanno fatto del loro meglio per vincere la guerra degli ascolti: da un lato, su Rai 1, è andato in onda il nuovissimo show condotto da Milly Carlucci e intitolato “Il Cantante Mascherato”, mentre su Canale 5 Mediaste ha puntato con la seconda puntata del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini e l’aiuto dei sue opinionisti: il Cantante Pupo e Wanda Nara, showgirl e moglie del calciatore Mauro Icardi. A vincere la serata è Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci, che ha conquistato ben 4.437.000 spettatori con il 20,9% di share. Secondo posto per il Grande Fratello Vip 4, che ha raccolto davanti allo schermo 2.922.000 spettatori e il 16.8% di share. Grande successo per la prima puntata dell’adattamento ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

davidemaggio : GF VIP vs Milly Carlucci. Antonella Elia: «Che palle 'ste trasmissioni che fa. Spogliamoci nude per fotterle l’as… - stanzaselvaggia : Stasera c’è un clima d’attesa per Il cantante mascherato che neppure per le regionali in Emilia Romagna. #IlCantanteMascherato - Raiofficialnews : Otto concorrenti famosi mascherati, un nuovo talent game show: #IlCantanteMascherato, da STASERA su @RaiUno e… -