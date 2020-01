“Il Cantante Mascherato”, Orietta Berti è l’Unicorno: «Peccato, avrei voluto continuare…» (Di sabato 11 gennaio 2020) Per molti è il programma per cui vale la pena pagare il canone, un format nuovo, esilarante, coinvolgente. Stiamo parlando de Il Cantante Mascherato, la trasmissione di Raiuno in onda ieri sera, venerdì 10 gennaio 2020, che ha fatto impazzire il pubblico. Milly Carlucci ha colpito ancora nel segno: per due ore circa i telespettatori sono rimasti incollati alla tv tentando di smascherare gli otto concorrenti in gara: il Leone, il Barboncino, il Pavone, l’Angelo, il Coniglio, il Mostro, il Mastino Napoletano e l’Unicorno. Primo eliminato? Proprio quest’ultimo, dietro cui si celava una delle voci più belle della musica leggera italiana: Orietta Berti. “Il Cantante Mascherato”, Orietta Berti è l’Unicorno: «Peccato, avrei voluto continuare…» Il Cantante Mascherato, su Rai1, show basato su un format nordcoreano che unisce alle esibizioni canore di ... Leggi la notizia su urbanpost

stanzaselvaggia : Stasera c’è un clima d’attesa per Il cantante mascherato che neppure per le regionali in Emilia Romagna. #IlCantanteMascherato - Raiofficialnews : Otto concorrenti famosi mascherati, un nuovo talent game show: #IlCantanteMascherato, da STASERA su @RaiUno e… - fanpage : #Ilcantantemascherato: tutto sul nuovo format di Milly Carlucci su Rai Uno -