Il Cantante Mascherato | l’eliminato della prima puntata del 10 gennaio SPOILER

Il Cantante Mascherato, l'eliminato della prima puntata del 10 gennaio è l'Unicorno. Ma chi si nasconde sotto la maschera? Video Ieri, venerdì 10 gennaio 2020, su Rai 1 è andata in onda la prima puntata de Il Cantante Mascherato, il nuovo format di successo in tutto il mondo, condotto da Milly Carlucci che vede nel cast dei concorrenti famosi cantare sotto una maschera e sfidarsi in due manche. Nella puntata di ieri c'è già stato il primo eliminato, vediamo chi si nascondeva sotto la maschera dell'unicorno. La sfida si divide in due manche, nella prima manche l'Unicorno ha cantato "E la luna bussò" uno dei grandi successi di Loredana Bertè. Dopo l'esibizione i giudici hanno detto la loro sull'identità dell'unicorno, e solo Flavio Insinna sembra averci azzeccato, dicendo il nome di Orietta Berti che a fine puntata scopriamo

