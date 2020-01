Il Cantante Mascherato, le esibizioni della prima puntata (VIDEO) (Di sabato 11 gennaio 2020) Il Cantante Mascherato, le esibizioni della prima puntata del 10 gennaio delle otto Maschere. Il Pavone, il coniglio, il barboncino, il leone, il mastino, il mostro e gli altri. (VIDEO) Ieri, venerdì 10 gennaio 2020, su Rai 1 è andata in onda la prima puntata de Il Cantante Mascherato, il nuovo format di successo in tutto il mondo, condotto da Milly Carlucci che vede nel cast dei concorrenti famosi cantare sotto una maschera e sfidarsi in due manche. E’ partita quindi la caccia al personaggio famoso che si nasconde sotto la maschera. Vediamo quindi le esibizioni della prima puntata di ieri. Chi è il Pavone? – prima puntata del 10 gennaio Nella prima puntata il Pavone ha cantato la canzone “Mi vendo” di Renato Zero. Ecco il VIDEO: View this post on Instagram Il #icmPAVONE Leggi la notizia su dituttounpop

Il Cantante Mascherato - svelata la prima identità del misterioso concorrente : “È stato difficile” : Il Cantante Mascherato è un programma televisivo italiano in onda dal 10 gennaio 2020, in prima serata su Rai 1 per quattro puntate, con la conduzione di Milly Carlucci. Il programma è l’adattamento italiano della versione statunitense e tedesca del talent show canoro The Masked Singer, ispirato a King of Masked Singer, format sudcoreano della MBC. Il programma è un talent show musicale con protagonisti alcuni personaggi del mondo dello ...

Ascolti tv - Il Cantante Mascherato vs Grande Fratello VIP 4 : la sfida più accesa del momento : E’ sicuramente la sfida più interessante del momento e oggi, dopo aver visto la prima puntata de Il cantante mascherato , possiamo anche sbilanciarci in merito alla qualità dei due programmi offerti da Rai e Mediaset. Nella sfida agli Ascolti tv del 10 gennaio 2020, da un lato un format totalmente nuovo, super pubblicizzato che fa giocare grandi e piccini davanti alla tv ( e che pensate, finisce persino a mezzanotte). Dall’altro un ...

Il Cantante Mascherato - tutti pazzi per il Coniglio. Chi si nasconde? Dopo gli indizi salta fuori un nome : Venerdì 10 gennaio è andata in onda la prima puntata del Cantante Mascherato , lo show-rivelazione condotto da Milly Carlucci. I protagonisti sono gli otto concorrenti che si esibiscono sul palco mascherati, quindi irriconoscibili. In giuria ci sono Ilenia Pastorelli, Patty Pravo, l’esperto di stile Guillermo Mariotto (già giudice di Ballando con le stelle) e il talent scout Francesco Facchinetti. Presente anche il conduttore dell’Eredità ...

Il Cantante Mascherato : l’eliminato della prima puntata del 10 gennaio (SPOILER) : Il Cantante Mascherato , l’eliminato della prima puntata del 10 gennaio è l’Unicorno. Ma chi si nasconde sotto la maschera? Video Ieri, venerdì 10 gennaio 2020, su Rai 1 è andata in onda la prima puntata de Il Cantante Mascherato , il nuovo format di successo in tutto il mondo, condotto da Milly Carlucci che vede nel cast dei concorrenti famosi cantare sotto una maschera e sfidarsi in due manche. Nella puntata di ieri c’è già ...

«Il Cantante Mascherato» : Milly Carlucci strega il pubblico con la sua «detective story» : Il Cantante MascheratoIl Cantante MascheratoIl Cantante MascheratoIl Cantante MascheratoIl Cantante MascheratoIl Cantante MascheratoIl Cantante MascheratoIl Cantante MascheratoUna «detective story» . È così che Milly Carlucci definisce Il Cantante Mascherato, il programma che, a fronte di un battage pubblicitario che ha invaso la Raiuno con un’intermittenza seconda solo agli spot di un certo fuoristrada, si candida a diventare il nuovo ...

Il Cantante Mascherato fa il botto : gara curiosa e social impazziti - primo eliminato è… : Le grandi aspettative nutrite da alcune settimane sul nuovo progetto di Milly Carlucci non sono state vanificate nel nulla. La puntata d’esordio de Il Cantante Mascherato ha letteralmente mandato ai matti il pubblico, sia quello sui social ma anche quello in studio che -talmente coinvolto in questa curiosa gara – che ha iniziato ad urlare ipotesi e a scatenarsi a ritmo dei brani cantati dalle otto maschere. Un gigantesco clima di ...

Ascolti TV Social Auditel 10 gennaio 2020 : Il Cantante Mascherato conquista il pubblico social - GF VIP 4 perde numeri nel trending topic : social Auditel 10 gennaio 2020 : Il Cantante Mascherato primo trend con 30.000 Tweet, l'hashtag #GFVIP si ferma a 10.000 rispetto ai 50.000 della prima puntata L’esordio in tv de “Il Cantante Mascherato ” conquista il trending topic italiano. Il nuovo programma di Milly Carlucci va subito in testa con l’hashtag ufficiale #Il Cantante Mascherato che raggiunge 29.000 Tweet in aggiunta al Cantante misterioso della serata ...

Il Cantante Mascherato : eliminato l’Unicorno. Era Orietta Berti : Orietta Berti è l'Unicorno Da Usignolo di Cavriago a Unicorno di Rai1. Orietta Berti è la prima identità svelata de Il Cantante Mascherato , lo show di Milly Carlucci che ha debuttato questa sera in prima serata su Rai1. Dietro la maschera dell’animale fantastico, la Berti si è celata per tutta la serata sfidandosi a colpi di sette note con gli altri sette vip nascosti negli altrettanto appariscenti costumi. La Cantante non è stata ...

Il Cantante Mascherato è quel programma per cui vale la pena pagare il canone : Dopo la prima puntata de Il Cantante Mascherato sono tutti impazziti. Il programma di Milly Carlucci ha colpito nel segno, entusiasmando il pubblico in studio e a casa. Due ore e mezza che filano via che è un piacere ed è una gioia vederlo in onda in Rai: perché Il Cantante Mascherato è quel programma per cui vale la pena pagare il canone .Continua a leggere

Il Cantante Mascherato - la battuta di Selvaggia Lucarelli sui giudici : Il Cantante Mascherato è il nuovo talent show di Rai 1 iniziato questa sera, 10 Gennaio, con la prima puntata. Il format, già molto famoso in America e in Germania, ha come protagonisti volti celebri dell’ambito televisivo musicale e televisivo pronti a mettersi in gioco e a interpretare uno dei ruoli, le famose maschere, presenti nel programma. A condurre la trasmissione troviamo Milly Carlucci accompagnata da una giuria che, puntata dopo ...

Facchinetti a Il Cantante Mascherato : quel gesto che fa arrabbiare Patty Pravo : Il Cantante Mascherato: Patty Pravo bacchetta Francesco Facchinetti alla prima puntata Patty Pravo è tornata a fare la giurata dopo l’esperienza a Ora o mai più di Amadeus. La Cantante è ora la regina de Il Cantante Mascherato, il nuovo format di Milly Carlucci su Rai Uno. E come sempre Patty non ha avuto peli […] L'articolo Facchinetti a Il Cantante Mascherato: quel gesto che fa arrabbiare Patty Pravo proviene da Gossip e Tv.

