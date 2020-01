Il Cantante Mascherato, gaffe della Pastorelli sul GF Vip: la reazione di Milly (Di sabato 11 gennaio 2020) Non è partito nel migliore dei modi Il Cantante Mascherato, il nuovo show di Milly Carlucci, segnato da qualche critica e una gaffe terribile di Ilenia Pastorelli. La regina di Ballando con le Stelle, ancora una volta, ha mostrato la sua voglia di innovare e rischiare, scontrandosi contro il Grande Fratello Vip con un format tutto nuovo. Il Cantante Mascherato, show che arriva dalla Corea, è sbarcato su Rai Uno lo stesso giorno in cui è andata in onda la seconda puntata del GF Vip condotto da Alfonso Signorini che quest’anno può contare su un cast forte e variegato. Ad affiancare il conduttore, promosso dopo l’addio di Ilary Blasi, Pupo e Wanda Nara nel ruolo di opinionisti. Per la sua giuria invece Milly Carlucci ha scelto Patty Pravo, Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto e Ilenia Pastorelli. Quest’ultima è stata protagonista di una gaffe proprio ... Leggi la notizia su dilei

davidemaggio : GF VIP vs Milly Carlucci. Antonella Elia: «Che palle 'ste trasmissioni che fa. Spogliamoci nude per fotterle l’as… - stanzaselvaggia : Stasera c’è un clima d’attesa per Il cantante mascherato che neppure per le regionali in Emilia Romagna. #IlCantanteMascherato - Raiofficialnews : Otto concorrenti famosi mascherati, un nuovo talent game show: #IlCantanteMascherato, da STASERA su @RaiUno e… -