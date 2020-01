Il Cantante Mascherato fa il botto: gara curiosa e social impazziti, primo eliminato è… (Di sabato 11 gennaio 2020) Le grandi aspettative nutrite da alcune settimane sul nuovo progetto di Milly Carlucci non sono state vanificate nel nulla. La puntata d’esordio de Il Cantante Mascherato ha letteralmente mandato ai matti il pubblico, sia quello sui social ma anche quello in studio che -talmente coinvolto in questa curiosa gara – che ha iniziato ad urlare ipotesi e a scatenarsi a ritmo dei brani cantati dalle otto maschere. Un gigantesco clima di festa che ha ristabilito la pace nel mondo dei talent e dei reality, mai come nell’ultimo periodo ricchi di polemiche e discussioni. Il ritmo è quasi da Eurovision Song Contest: il concorrente viene annunciato, entra, saluta, parte la clip introduttiva e subito si esibisce, senza grosse attese o tempi morti. Poi la palla passa ai cinque giudici, alcuni più azzeccati altri meno: perfetto il “re delle ghigliottine” Flavio Insinna ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

