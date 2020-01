Il Cantante Mascherato: eliminato l’Unicorno. Era Orietta Berti (Di sabato 11 gennaio 2020) Orietta Berti è l'Unicorno Da Usignolo di Cavriago a Unicorno di Rai1. Orietta Berti è la prima identità svelata de Il Cantante Mascherato, lo show di Milly Carlucci che ha debuttato questa sera in prima serata su Rai1. Dietro la maschera dell’animale fantastico, la Berti si è celata per tutta la serata sfidandosi a colpi di sette note con gli altri sette vip nascosti negli altrettanto appariscenti costumi. La Cantante non è stata scelta tra i preferiti – nè dal pubblico social nè dai giudici – dopodiché allo spareggio finale ha perso contro il Mastino Napoletano ed è dunque la prima eliminata del programma. La puntata entra subito nel vivo con l’ingresso del Pavone, che canta Mi Vendo di Renato Zero. Patty Pravo pensa che possa essere Serena Autieri, Mariotto rischia con Ivan Cattaneo, Francesco Facchinetti punta su un’improbabile Heather Parisi. ... Leggi la notizia su davidemaggio

