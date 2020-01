Il cantante mascherato conquista gli ascolti TV del venerdì: battuto Grande Fratello Vip 2020 (Di sabato 11 gennaio 2020) Il cantante mascherato su Rai1 ha vinto la sfida degli ascolti TV di venerdì 10 gennaio, battendo definitivamente il Grande Fratello Vip 2020 su Canale 5. Gli ascolti TV hanno premiato Il cantante mascherato e bastonato il Grande Fratello Vip 2020 di Alfonso Signorini, che tocca con il risultato ottenuto ieri sera, venerdì 10 gennaio, uno dei suoi minimi storici. Che la sfida sarebbe stata all'ultimo spettatore era cosa certa, ma chi temeva per la veterana della prima serata Milly Carlucci ha avuto la risposta stamattina, appena Auditel ha reso noti i dati sugli ascolti di ieri sera: Il cantante mascherato Il cantante mascherato ha conquistato 4.437.000 spettatori pari al 20.85% di share. Sonora bastonata per il Grande Fratello Vip 2020 che con la seconda puntata ... Leggi la notizia su movieplayer

