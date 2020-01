Il Cantante Mascherato batte il GF Vip ma la giuria è un disastro. Patty Pravo partecipa a un programma a parte, Insinna straparla, Facchinetti non a caso ha cambiato lavoro (Di sabato 11 gennaio 2020) Il Cantante Mascherato batte il Grande Fratello Vip. La trasmissione condotta da Milly Carluci ha ottenuto 4.437.000 telespettatori con il 20,85% di share, il reality guidato da Alfonso Signorini cala a un preoccupante 16,76% di share con 2.922.000 spettatori chiudendo molto dopo. Un debutto attesissimo quello dello show di Rai1, grazie anche all’importante promozione di queste settimane, con la rete diretta da Teresa De Santis che si conferma ancora una volta impeccabile nel gioco di squadra per il lancio di fiction e show. Se The Masked Singer, questo è il titolo originale, sta conquistando gli spettatori di tutto il mondo non è certo un caso. Il format è semplicemente una garanzia, incolla allo schermo il pubblico puntando sulla leggerezza e sul divertimento ma anche sulla trasversalità, provando a parlare ai bambini con la presenza delle maschere e agli adulti che si ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

