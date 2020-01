Ignazio Moser, via la maglietta fuori il fisico ‘bestiale’. Tutti pazzi per la foto bollente (Di sabato 11 gennaio 2020) L’ex ciclista Ignazio Moser, noto anche per essere l’attuale fidanzato di Cecilia Rodriguez, è ormai diventato un famoso influencer. E su Instagram posta molto spesso foto interessanti che mandano in tilt le fan. Assieme alla sua dolce metà ha deciso di partire per una vacanza in Sud America per godersi il caldo. Il giovane, originario del Trentino Alto Adige, è stato soprannominato ‘Tarzan Trentino’ da un follower. Il viaggio in questa parte del mondo era già stato programmato alcuni mesi fa. Questa vacanza è un modo per lui di conoscere maggiormente i familiari della modella. Infatti, si sono recati anche in Argentina e poi in Uruguay. Ciò che ha entusiasmato Tutti è stato un suo ultimo scatto, che ha letteralmente infiammato la rete. Difficile aggiungere altro, il suo fisico appare decisamente perfetto ed è invidiato dagli uomini. (Continua dopo la ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

_beaphoenix_ : RT @sentjrsiultimi: Io comunque già me la immagino Paola Di Benedetto tra un paio di settimane a lasciare in diretta nazionale Benji o Fede… - sngyram : RT @sentjrsiultimi: Io comunque già me la immagino Paola Di Benedetto tra un paio di settimane a lasciare in diretta nazionale Benji o Fede… - alicezanotti : RT @sentjrsiultimi: Io comunque già me la immagino Paola Di Benedetto tra un paio di settimane a lasciare in diretta nazionale Benji o Fede… -