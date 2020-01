Identificato il bambino trovato morto nel carrello di atterraggio dell’aereo Air France (Di sabato 11 gennaio 2020) Sono diversi giorni che non si parla di altro che della notizia di un bambino trovato morto all’interno del carrello di atterraggio di uno degli aerei della Air France: il AF703. Si è subito pensato che il piccolo si fosse intrufolato nel carrello, in Costa d’Avorio, con l’intento di raggiungere in modo clandestino la Francia, ma inconsapevole del fatto che in alta quota, le temperature all’interno del carrello di atterraggio, sarebbero scese a meno 50 °. Il piccolo infatti è morto per assideramento. Dopo le indagini da parte delle forze dell’ordine, gli inquirenti hanno scoperto che si trattava di un ragazzino ivoriano di 14 anni, di nome Ani Guibahi Laurent Barthélémy. Viveva a Yopougon e voleva raggiungere l’Europa. A confermare la sua identità, sono stati i suoi ... Leggi la notizia su bigodino

pbenedettamanca : Francia, identificato il bambino trovato morto nel carrello dell'aereo Air France: aveva 14 anni - Silio64134596 : Francia, identificato il bambino trovato morto nel carrello: aveva 14 anni e si chiamava Laurent: - AndreaGnarluz : RT @infoitestero: Si chiamava Ani: identificato il bambino morto sull'aereo -