Ibrahimovic-Kjaer | compagni al Milan dopo l' incrocio infuocato in Europa League

Milan - Kjaer ritrova Ibrahimovic : l’ultima volta lo svedese lo prese per il collo : Il Milan ha chiuso per l’arrivo di Simon Kjaer: il danese troverà in rossonero Zlatan Ibrahimovic con il quale ebbe da discutere in passato Simon Kjaer è ormai virtualmente un giocatore del Milan. Il danese arriva in prestito con diritto di riscatto e tapperà il buco lasciato aperto dalla partenza di Mattia Caldara. Al Milan Kjaer ritroverà Zlatan Ibrahimovic, con il quale ebbe una discussione piuttosto accesa in passato. Ibra vestiva la ...