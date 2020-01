Ibra: “Il mister pensa alla mia età, ma non c’è problema, il cervello è sempre uguale” (Di sabato 11 gennaio 2020) Nel post partita di Cagliari-Milan ai microfoni di Sky si è presentato Ibrahimovic. Torni a segnare con il Milan, il gol ha stesso sapore? “Sì, per un attaccante è importante provare, stare davanti alla porta. Ogni tanto entra e ogni tanto no. L’importante è che mi sento bene, poi i gol arrivano. Ho sbagliato qualche pallone ma mi serve giocare più partite per entrare in forma” Avevi promesso l’esultanza da Dio, è quella la sensazione? “A San Siro.. mi piace. Ad ogni gol che faccio, faccio la celebrazione di Dio, così mi sento vivo” Pioli aveva detto che non avevi i 90 minuti nelle gambe “Mi sento bene, solo che il mister vuole stare attento. Forse pensa alla mia età, ma non c’è problema, il cervello è sempre uguale, solo che il fisico deve seguire” Il cambio gioco vi ha agevolati? “Sì, oggi abbiamo giocato con due attaccanti, ... Leggi la notizia su ilnapolista

