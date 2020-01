Ibra è tornato, e il Milan sbanca Cagliari (Di sabato 11 gennaio 2020) Ibra e' tornato. Gioca, fa giocare bene la squadra e segna pure: con lui a tempo pieno il Milan dimentica il 5-0 con l'Atalanta, il brutto pari casalingo con la Sampdoria e vince a Cagliari per 2-0. L'ultima volta i rossoneri avevano vinto a Bologna. Rossoblu' che porta bene alla squadra di Pioli, ma con Ibrahimovic e' davvero tutta un'altra storia. Lo svedese all'inizio sembra che passeggi, parte risparmiando energie. Poi entra in partita, piano piano. A volte e' libero e i compagni non lo vedono. Ma e' un cobra: sfiora il gol al 31'. E quando serve riparte dal centrocampo, quasi da regista per dettare tempi e inizio dell'azione. Sbaglia poco o pochissimo.Poi nella ripresa completa il suo ritorno da campione chiudendo alla sua maniera la partita messa gia' in discesa dal gol di Leao: sull'assist di Hernandez mette il corpo davanti a Cigarini. Poi apre le gambe a compasso per ... Leggi la notizia su ilfogliettone

