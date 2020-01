I veri nerazzurri sono quelli di Gasperini, l’Atalanta ‘surclassa’ l’Inter: solo uno strepitoso Handanovic evita il ko a Conte [FOTO] (Di sabato 11 gennaio 2020) INTER-ATALANTA – Si è concluso l’anticipo del sabato valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, si sono incontre le due squadre ‘nerazzurre’, l’Inter e Atalanta che al momento possono essere considerati due dei club più in forma del massimo campionato di Serie A, ovviamente alle spalle della sorprendente Lazio che anche oggi ha vinto contro il Napoli. La partita ha regalato grosse emozioni fino all’ultimo minuto, in particolar modo nel complesso meglio la squadra di Gasperini che si conferma in un momento eccezionale, peccato per i punti persi all’inizio della stagione altrimenti sarebbe in lotta per lo scudetto. L’Inter sblocca subito la partita con un gran gol di Lautaro Martinez, la squadra di Conte si è così rilassata ed il pallino è stato nelle mani della squadra di Gasperini. L’Atalanta preme ma non ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

