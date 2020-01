I pronostici sportivi di oggi, sabato 4 gennaio (Di sabato 11 gennaio 2020) I pronostici di sabato 11 gennaio: ci sono tre anticipi di Serie A, tutti molto importanti per differenti motivi. Si parte alle 15:00 con il deludente Milan che sta rivoluzionando la sua squadra e che si affida a Ibrahimovic per la difficile trasferta di Cagliari. Alle 18:00 sarà la volta della Lazio, la squadra più in forma del campionato, che vuole continuare a sognare approfittando delle attuali lacune del Napoli in emergenza in difesa. Poi c’è una partita molto importante nella corsa al titolo di campione d’inverno: con diretta streaming su DAZN, l’Inter affronta l’Atalanta capace di segnare dieci gol nelle ultime due partite. Sarà un turno di campionato avvincente anche in Premier League, con la ripetizione della finale di Champions League dello scorso anno tra Tottenham e Liverpool. Ad aprire i battenti della giornata saranno alle 13:30 Crystal Palace ... Leggi la notizia su ilveggente

