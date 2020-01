I delitti del Bar Lume, beach volley e omicidi: Pineta capitale di sangue, soldi e risate. Il giallo nel giallo? Torna il Viviani, il titolare del “Barre” (Di sabato 11 gennaio 2020) C’è un posto in cui a gennaio – tra attaccapanni oppressi da sciarponi e paltò e telegiornalisti eccitatissimi per la possibile neve sulla spiaggia di Tortoreto Lido – si può godere dell’occasione di vedere piedi gnudi che inforcano infradito, tizi arrossati e sudaticci dentro camicine smanicate o peggio hawaiane che non usavano nemmeno quando usavano, bicchieri di spuma bionda sui tavolini sistemati quasi sulla battigia. In quello stesso posto sanno più di altri cos’è che tira davvero più di un carro di buoi. Risposta sbagliata numero uno: non è un villaggio turistico con animazione Eden sul mar Rosso. È Pineta, paese balneare di mare un po’ livornese e un po’ pisano con incredibile dignità di Comune, inventato da Marco Malvaldi prima per i libri e poi per la tv con la complicità del regista Roan Johnson. Pineta, come sanno in molti, ha il suo motore ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Noovyis : (I delitti del Bar Lume, beach volley e omicidi: Pineta capitale di sangue, soldi e risate. Il giallo nel giallo? T… - FQMagazineit : I delitti del Bar Lume, beach volley e omicidi: Pineta capitale di sangue, soldi e risate. Il giallo nel giallo? To… - repubblica : 'I delitti del BarLume' i nuovi episodi: Il ritorno del Viviani -