I bisogni del cane gli costano 400 euro: il motivo (Di sabato 11 gennaio 2020) Porta il cane a fare i bisogni, che gli costano ben 400 euro: ecco i motivi Salitissima multa a Treviso per un uomo, che stava portando a spasso il proprio cane. Il motivo? Non ha raccolto le feci dell’animale per strada ed è stato sanzionato con ben 400 euro dalla Polizia Locale. Si tratta del … L'articolo I bisogni del cane gli costano 400 euro: il motivo proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

Corriere : Treviso, non raccoglie i bisogni del cane: multa da 400 euro - Corriere : Treviso, non raccoglie i bisogni del cane: multa da 400 euro - graziellacesari : RT @Corriere: Treviso, non raccoglie i bisogni del cane: multa da 400 euro -